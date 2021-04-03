ليبيا وإيطاليا تستعدان لاستئناف الطيران

قالت السفارة الايطالية لدى ليبيا أمس الجمعة إن وفدا من مجموعة “ENAV ” الإيطالية سيقوم بزيارة مطلع الأسبوع القادم إلى المطارات الليبية من أجل استكمال الإجراءات الفنية استعدادا لفتح أجواء الطيران بين ليبيا وإيطاليا دون تحديد موعد لاستئناف الرحلات.

وقالت السفارة إن سفير طرابلس لدى روما “عمر الترهوني” أجرى خلال الأيام الماضية عددا من اللقاءات بدعوات من وزراء بالحكومة الإيطالية.

وشملت لقاءات السفير وزراء الخارجية “لوجي دي مايو” والدفاع “لورينزو جوريني”، والداخلية “لوتشانا مورجيزي”؛ للوقوف على المشاريع المشتركة المتوقفة للدفع بها وتفعيلها وفقاً لما اوردته السفارة.

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