إجتماع وزير الاقتصاد والتجارة مع إدارة المنطقة الحرة المريسة

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع وكيل الوزارة وإدارة المنطقة الحرة المريسة بحضور عدد من مدراء الإدارات بالوزارة اليوم السبت 3 أبريل 2021 م بمقر الوزارة وذلك لمناقشة خطة الإدارة في تفعيل المنطقة وسُبل تطويرها.

إطلع الحضور خلال الإجتماع على عرض للمنطقة الحرة المريسة بنغازي يتضمن مخطط تفصلي للمساحة والتوزيع الجغرافي للمدن الصناعية والخدمية والمحطات التشغيلية والميناء التابع للمنطقة الحرة وخطة الإدارة لتفعيل المنطقة بالشراكة مع مطورين بالقطاعين العام والخاص.

وأشاد الحويج بجهود الإدارة في تصميم المنطقة والتنظيم الإداري والخطة الموضوعة لتفعيل المنطقة الحرة مؤكداً دعم حكومة الوحدة الوطنية لهذه الجهود وحرص الوزارة على تفعيل كافة المناطق الحرة بالدولة لتحقيق الأهداف المنشأة لأجلها.

وشدد على ضرورة البدء فوراً بتفعيل المنطقة بالشراكة مع المستثمر المحلي و جلب المستثمر الأجنبي لخلق المنافسة ودعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل كبيرة بهدف استقطاب فئة الشباب ، مشيراً أن الثروة الفعلية للدولة تكمن في موقعها ويجب استغلال هذه الثروة في دعم الإنتاج المحلي ورفع قيمة الصادرات غير النفطية.

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