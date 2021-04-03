الدبيبة وعدد من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية يقومون بزيارة لمدينة تاورغاء

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم السبت رفقة، بزيارة لمدينة تاورغاء مع عدد من الوزراء بالحكومة شملت معالي وزير الصحة ومعالي وزير النازحين والمهجرين ومعالي وزير المواصلات ومعالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، وعدد من مدراء الإدارات بالحكومة، ومن جهة أخرى كان رئيس وأعضاء المجلس المحلي رفقة رئيس وأعضاء مجلس الحكماء والشورى بتاورغاء وعدد من مدراء الإدارات والقطاعات والأقسام بتاورغاء.

كما طالب رئيس المجلس من رئيس حكومة الوحدة الوطنية بضرورة المساهمة في إعادة الإعمار ودعم الاستقرار بتاورغاء ، وكذلك العمل على تعويض كافة أهالي تاورغاء .

ومن جهته أكد رئيس المجلس المحلي من خلال كلمته ، بأنه يجب أن تكون تاورغاء بلدية مستقلة عبر الإنتخابات أو تكليف من الدولة الليبية .

ومن جهته أكد أيضاً رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن الحكومة بكافة وزرائها لن تبخل على العمل من أجل عودة كافة النازحين والمهجرين ، وبأن الحكومة تدعوا إلى السلام وتحقيق الأمل المنشود، مضيفًا على ضرورة عودة الحياة الطبيعية المستقرة بتاورغاء.

وقال الدبيبة ستكون هناك زيارات وزارية لمدينة تاورغاء وغيرها من المدن الليبية للوقوف على كل احتياجات المواطنين وسنعمل على بناء الدولة.

حيث قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأفتتاح مقر المجلس المحلي تاورغاء بعد الانتهاء من مرحلة الصيانة ، وأفتتاح القاعات الجامعية بتاورغاء ،و تفعيل قرار الايفاد بالدراسة بالخارج السابق، وكذلك تم التوقيع على عدد من المشاريع المهمة بتاورغاء.

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