الوطنية للنفط تعلن عن بداية أعمال ترميم و صيانة كوابل الألياف البصرية ( Optical fiber )بحقل المبروك النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم السبت الثالث من شهر أبريل الجاري عن بداية أعمال ترميم و صيانة كوابل الألياف البصرية ( Optical fiber ) بحقل المبروك النفطي.

كما أن حقل المبروك كان ينتج قبل أن يتم تدميره حوالي 34 ألف برميل في اليوم؛ وقد قام رئيس لجنة الإدارة لشركة المبروك للعمليات النفطية في الفترة الماضية بزيارة للحقل وتفقد الوضع العام وتوفير الحراسة المناسبة وأعطى الإذن إلى الفرق الفنية للتجهيز والمباشرة في عمليات التقييم والتنظيف استعداداً لإعادة تأهيله .

حيث كان هذا المشروع الذي تتم تنفيذه شركة البنية المتطورة متوقفا منذ سنة 2015 ، وهو من المشاريع التي تم التعاقد على تنفيذها بين المؤسسة الوطنية للنفط و شركة الجيل الجديد، لربط جميع الحقول النفطية بشبكة اتصالات الألياف البصرية .

والجدير بالذكر أنه تم الإتفاق بين شركة الواحة وشركة المبروك على أن يتم التنسيق بينهما وتوحيد الجهود لوضع حقلي الباهي التابع لشركة الواحة والمبروك لوضع خطة عمل من اجل تأهيل الحقلين بمعدات مبكرة مشتركة نظراً لقرب المسافة بينهما، إلى حين أن يتم التقييم النهائي للحقلين وإعادة إنشاء معدات إنتاج مناسبة لكليهما .

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