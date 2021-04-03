اجتماع وزير الإقتصاد والتجارة مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لوضع آلية عمل مشتركة بين الجهتين

عقد وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم السبت 3 أبريل 2021 م بمقر الوزارة، إجتماعاً مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، بحضور عدد من مدراء الإدارات بالوزارة وعدد من الأكاديميين والمختصين في علوم الأغذية والصحة الحيوانية .

ناقش الإجتماع سُبل وضع آلية عمل بين وزارة الإقتصاد والتجارة ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية في القيام بزيارات ميدانية للأنشطة التجارية وسبل تضمين المركز في إعداد التقارير الفنية لمنح إذن مزاولة النشاط التجاري وفق المواصفات والإشتراطات القياسية المعتمدة.

وفي ذات السياق أبدى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عدد من الملاحظات الصحية والفنية بشأن إستيراد الكبد المجمد موضحاً عدد من العراقيل التي تواجه المركز في إجراء الإختبارات والتحاليل اللازمة بسبب نقص الإمكانيات التقنية من معدات ومختبرات ذات مواصفات عالية .

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