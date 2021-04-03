وزير الاقتصاد والتجارة يجتمع مع عدد من الشركات الصينية

عُقد اليوم السبت 3 أبريل 2021 م إجتماعاً لبحث سُبل التعاون في مجالات الإستثمار وتطوير البنية التحتية بالدولة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، وبحضور عدد من الشركات الصينية الحكومية والخاصة .

إستعرض الوفد نشاط الشركات الصينية في مجالات الإنشاءات وتنفيذ المشاريع الإستثمارية و تطوير البنية التحية كما تطرق لعدد من المشاريع التي أشرفت على تنفيذها بالدول العربية والأفريقية ومنها قيد التنفيذ .

كما أكد الحويج أن حكومة الوحدة الوطنية تتطلع لتعزيز التعاون مع الشركات الصينية والأجنبية بشكل عام لتنفيذ عدد من المشاريع الإستثمارية وتطوير البنية التحتية بكافة المناطق بالدولة في مجالات الطاقة والمواصلات والإسكان والمرافق العامة.

وأشار أيضا إلى أن الدولة الليبية لديها القوانين والتشريعات التي توفر الأمان والحماية للمستثمرين وستعمل على توفير كافة التسهيلات للشركات الأجنبية حتى تتمكن من تنفيذ المشاريع المستهدفة بكافة المناطق بالدولة.

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