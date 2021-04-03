وزارة الاقتصاد: تعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية لتنفيذ المشاريع في ليبيا

أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أن حكومة الوحدة الوطنية تتطلع لتعزيز التعاون مع الشركات الصينية والأجنبية بشكل عام لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في مجالات الطاقة والمواصلات والإسكان والمرافق العامة.

وأشار الحويج في اجتماع مع وفد يمثل عددا من الشركات الصينية الحكومية والخاصة بطرابلس إلى أن ليبيا لديها القوانين والتشريعات التي توفر الأمان والحماية للمستثمرين، وقال إنهم سيعملون على توفير كافة التسهيلات للشركات الأجنبية.

من جهته، استعرض الوفد الصيني نشاط الشركات في مجالات الإنشاءات وتنفيذ المشاريع الاستثمارية وتطوير البنية التحية، كما تطرق إلى عدد من المشاريع التي أشرفت على تنفيذها بالدول العربية والإفريقية ومنها قيد التنفيذ.

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