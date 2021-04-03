ورشة عمل في غريان حول “صناعة السياحة”

شهدت مدينة غريان إقامة ورشة عمل بعنوان “صناعة السياحة”، التأمت في مدرج كلية العلوم بجامعة غريان، بالتعاون مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية وكلية الآداب- قسم السياحة والآثار- وأكاديمية سيغما للتعليم.

ركزت الورشة على محورين، الأول “تنمية الموارد البشرية في المجال السياحي” وقدمه الدكتور عبدالحكيم هيبة، عضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس، فيما تطرق المحور الثاني لــ “الأهمية الاقتصادية للصناعات التقليدية” قدمه “نصرالدين ميلاد الفزاني” ، وكيل ديوان بلدية غريان، فيما قدمت رئيسة قسم السياحة و الآثار كلية الآداب بجامعة غريان الدكتورة “نرجس محمد سويسي” ورقة علمية بعنوان “صناعة الفخار في مدينة غريان بين الواقع و المأمول”.

انعقدت الورشة بحضور طلبة قسم السياحة والآثار و مسؤولي الإدارات بكلية الآداب والمهتمين بالسياحة والصناعات التقليدية والحرفيين ونخبة من الأكاديميين وموظفي وزارة السياحة والصناعات التقليدية وأكاديمية سيغما للتعليم.

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