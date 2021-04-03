خط جديد للحافلات بين طرابلس و”جادو”

افتتحت شركة السهم لنقل الركاب خطاً جديداً للحافلات من العاصمة طرابلس إلى مدينة جادو ،بجبل نفوسة -السبت-وفقاً للمنصة الإعلامية للمجلس البلدي التي أضافت أن هذا الخط الجديد سيوفر خدماته لمواطني بلديات جادو والرجبان والرحيبات بالجبل الغربي عموماً من خلال “3” رحلات أسبوعياً ذهاباً وإيابا، فيما ستحدد خلال الأيام المقبلة مواعيد الرحلات وسعر التذكرة.

حضر تدشين الخط البري الجديد عميد بلدية جادو وعميد بلدية الرجبان ومدير عام شركة السهم للركاب، ورئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار الوطني القابضة ومدير مكتب المواصلات والنقل جادو .. وعضو المجلس البلدي الرحيبات ورئيس مجلس الأعيان وحكماء جادو.. ووكيل ديوان بلدية جادو.. و أعضاء من البلدية، وأعيان وحكماء بلديات جادو والرجبان والرحيبات.

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