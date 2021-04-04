اقتصاد

واحة جالو تعرض تمورها الليبية في معرض القاهرة الدولي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل جناح “بلدية جالو” مشاركته المتميزة في مهرجان القاهرة الدولي للتمور والمنتجات، بعرض أجود التمور الليبية التي تشتهر بها منطقة الواحات الشرقية الليبية التي تضم أيضاً أوجلة واجخرة وتازربو ومن أشهر أصنافها الصعيدي وقرين جيعان وغيرها من أصناف.

وذكرت المنصة الإعلامية لبلدية جالو أن جناح البلدية في معرض القاهرة الدولي استضاف يوم السبت القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة “طارق الحويج” الذي أثنى على جهود كافة المشاركين الليبيين في المهرجان واعتبر هذه المساهمة الفاعلة لا تمثل جالو فقط وإنما الدولة الليبية.

كما زار الجناح أيضاً الدكتور أشرف الفار أمين عام الاتحاد العربي لمنتجي التمور الذي عبّر عن إعجابه بجودة التمور الليبية المعروضة، مشيداً بالجهود المبذولة للقائمين على انتاج المواد الطبيعية المصاحبة للتمور والصناعات التقليدية التي تستخدم مخلفات النخيل .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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