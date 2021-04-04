المغرب تُخصّص 450 مليون دولار لقطاع الفلاحي

أوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربية، أن المغرب برمج 450 مليون دولار لدعم الاستثمارات الخاصة بالقطاع الفلاحي.

وجاء ذلك وفقًا لبيان أطلقته خلال انعقاد الاجتماع السنوي للجنة التقنية لصندوق التنمية الفلاحية، حيثُ تناول الاجتماع، التطرق للإنجازات المالية والمادية لصندوق التنمية الفلاحية لسنة 2020، وبرنامج العمل برسم سنة 2021، إضافة لدراسة حصيلة الاستثمارات الفلاحية المنجزة سنة 2020، والتي استفادت من التحفيزات المالية للدولة، كما صادقت على برنامج عمل الصندوق برسم سنة 2021، بحسب بيان الوزارة.

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