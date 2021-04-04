اقتصاد

“الكبير” يشارك في اجتماع محافظي المجموعة الاستشارية الإفريقية

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، في اجتماع محافظي المجموعة الاستشارية الإفريقية مع رئيس صندوق النقد الدولي.

وبحسب ما أعلنت عنه المنصة الرسمية، فإن مشاركة الكبير جاءت بناءً على صفته النائب الأول لرئيس تجمع المحافظين الأفارقة، إذ تناول الاجتماع، التأكيد إلى مواصلة الدعم لمجابهة جائحة كورونا وتحقيق مسار التعافي لاقتصاد إفريقيا والتحول الرقمي في القطاعين النقدي والمالي.

وفي وقت سابق، شارك الكبير، في أعمال اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، وبحضور وزراء المالية ومحافظ البنوك؛ حيثُ ناقش الحضور عبر تقنية الفيديو، تداعيات أزمة “كورونا” على اقتصادات الدول، وآفاق التنمية المشتركة، وبرامج الاستدامة الدولية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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