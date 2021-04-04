مشاركة “جالو” بمهرجان القاهرة الدولي للتمور تُبهر الزوّار

تستمر فعاليات مشاركة “بلدية جالو” بمهرجان القاهرة الدولي للتمور والمنتجات.

وأوضحت البلدية، أن جناحها في المعرض استضاف القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة طارق الحويج.

وأثنى الحويج، على جهود كافة المشاركين بالمهرجان، واعتبر هذه المشاركة ليست لجالو فقط وإنما هي لتمثيل للدولة الليبية بمصر.

وزار أمين عام الاتحاد العربي لمنتجي التمور د. أشرف الفار، وعبّر عن إعجابه الشديد بجودة التمور الليبية المعروضة.

وأشاد الفار، بالجهود المبذولة للقائمين على انتاج المواد الطبيعية المصاحبة للتمور والصناعات التقليدية التي تستخدم مخلفات النخيل.

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