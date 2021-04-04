خبير اقتصادي: الدولار يواصل ارتفاعه والمصرف المركزي لن يستطيع الدفاع عن العملة المحلية

أكد مدير مركز “أويا” للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين، أن تخفيض سعر الدينار لم يوقف السوق السوداء، بل يواصل الدولار ارتفاعه، ما يعني ارتفاع معدلات التضخم بشكل أكبر، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدل الفقر بين الأسر.

وأوضح أبولسين، في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد” القطرية، طالعها “المشهد الليبي”، أنّ الاقتصاد الليبي يسير في طريق نضوب احتياطي النقد الأجنبي، مضيفًا أن المصرف المركزي لن يستطيع الدفاع عن العملة المحلية.

وأقر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، نهاية العام الماضي، بالإجماع تعديل سعر صرف الدينار الليبي، بما يعادل 4.48 دينار للدولار الواحد، على أن يسري السعر على جميع الأغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من 3 آي النار/يناير 2021م.

وشهدت ليبيا أزمة خلال الأشهر الماضية، في صناعة رغيف الخبز؛ جراء زيادة تكلفته التي جاءت نتيجة تغيير سعر الصرف وارتفاع المواد المصنعة له مثل الدقيق والسكر والملح والخميرة وغيرها.

وتراجعت احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي من 134 مليار دولار نهاية عام 2010م إلى 54 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وفقا لتصريحات سابقة لمدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس، عبد اللطيف التونسي.

ووفق بيانات صادرة عن البنك الدولي، فإنّ 53% من سكان ليبيا يعيشون تحت خط الفقر، كما أنّ ليبيا تعيش أسوأ أزماتها المالية.

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