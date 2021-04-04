هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء تشرف على توفير الأماكن المناسبة لفروعها

قامت رئاسة هيئة الرقابة الإدارية البيضاء بتوفير المقرات المناسبة لجميع فروع الهيئة والتي تُشرف عليها، سواءً بإنشاء مقرات جديدة أو شراء، أو صيانة القائم منها، أو تأجير مقرات وهذا بعد مباشرة مهامها.

ومن ضمن الفروع التي قامت رئاسة الهيئة بالعمل على صيانة وتطوير مقراتها فرع هيئة الرقابة الإدارية اجدابيا.

حيث تعرض مقر الفرع للأعتداء والتخريب مما جعل من الصعب على أعضاء الفرع مباشرة عملهم به، ومنذ استلام رئيس الهيئة لمهامه سعى إلى إخلاء المقر وتم تكليف إحدى الجهات بصيانته وحالياً نسبة الانجاز 60٪.

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