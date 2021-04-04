الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد استمرار تلقي إقرارات الذمة المالية من السـادة المسؤولين

حضر لمقر الهيئة بمكتب إقرارات الذمة المالية مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي “عبد اللطيف التونسي” اليوم الأحد الموافق 4 _4_2021، وقد قام بتعبئة اقرار الذمة المالية وتقديمه وإستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بإقرار الذمة المالية الخاص به وبأسرته .

حيث حضر أيضاً لمقر الهيئة بمكتب إقرارات الذمة المالية ير مكتب ضمان ومراقبة الجودة للشركة الليبية للتموين” هاني البوزيدي”، كما قام بتعبئة اقرار الذمة المالية وتقديمه وكذلك إستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بإقرار الذمة المالية الخاص به وبأسرته .

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