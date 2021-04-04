الكبير يصدر قرار بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة لمصرف الليبي الخارجي

أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير قرار رقم 31 لسنة 2021‪ بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة لمصرف الليبي الخارجي.

كما يعاد تشكيل لجنة الإدارة المؤقتة للمصرف الخارجي منها : محمد علي الضراط رئيساً ، خالد عمرو القنصل نائب الرئيس، أحمد عبد ربه العبار عضواً، أحمد المنتصر الميهوب عضوا، مصطفى محمد المانع عضوا، عثمان محمد عبدالقادرعضوا، خالد خليفة حسين طاهر الحاسي عضوا.

كما تم ذلك بالتنسيق ما بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير بإعادة ملكية الخارجي لمصرف ليبيا المركزي.







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