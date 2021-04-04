اجتماع تقابلي بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إجتماعاً اليوم الأحد الرابع من شهر أبريل الجاري مع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط مختار عبدالدائم .

نوقش خلال الاجتماع تعزيز سبل التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة الصحة.

من جهته أكد صنع الله على حرصه على التعاون مع وزارة الصحة في مختلف المجالات ووفق ما يتاح من امكانيات ، واضاف أن المؤسسة تعطي قطاع الصحة الأولوية القصوى في تدخلاتها في المناطق المجاورة لمواقعنا النفطية وايضا في كل ربوع ليبيا كلما اتيحت الفرصة لذلك ومتى توفرت الامكانيات .

كما نوه صنع الله أيضاً إلى مقترح دعم مرضى أورام الأطفال حسب المقترح المقدم للمؤسسة من منظمة الصحة العالمية في ليبيا ومدى إمكانية التشبيك بين كل الأطراف المعنية لدعمه .

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