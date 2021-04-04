اقتصاد

الدبيبة يقوم بزيارة لمدينة ترهونة .. تعرف على التفاصيل

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، بزيارة مدينة ترهونة رفقة وزراء الداخلية، والحكم المحلي، والشؤون الاجتماعية، والتعليم العالي، بإلإضافة إلى وزير الدولة لشؤون الرئيس.

وخلال هذه الزيارة قدّم “الدبيبة” واجب العزاء لأهالي الضحايا وذويهم وأطفالهم الذين استمع أيضاً لمطالبهم المتمثلة في تسريع وتيرة التعرف على المفقودين، والعمل على اكتشاف باقي الأماكن المتوقع أن تكون بها مقابر جماعية، وتوفير المواد التشغيلية ومستلزمات اختبارات البصمة الوراثية، بإلإضافة إلى إنشاء محكمة مختصة بالنظر في هذه الجرائم.

وتعهد “الدبيبة” بتلبية هذه المطالب، كما أكدّ أن وزارتي العدل والداخلية، ستطلّعان بمهامهما في هذا الشأن.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • يبدو ان بتوجيه من تركيا من الأخوان زار رجل تركيا في الحكومه الليبيه المدعو عبد الحميد ترهونه ولكن للآن لم تآذن له تركيا ولا الأخوان بزيارة بنغازي

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