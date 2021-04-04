اقتصاد

بدء أعمال البرنامج التدريبي ( فن إدارة الاجتماعات )

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

إنطلقت اعمال الدورة التدريبية بعنوان (فن إدارة الاجتماعات ) اليوم الأحد 4 أبريل 2021 بمقر القوى العاملة للتدريب بالمؤسسة الوطنية للنفط، بإشراف وتنظيم مركز التطوير الفني والإداري بالمؤسسة بهدف خلق قيادات إدارية وزيادة مهارات المتدربين في إدارة الاجتماعات بفاعلية ومهنية .

كما يشمل البرنامج التدريبي كافة إدارات المؤسسة وشركاتها بالإضافة إلى المهتمين والمختصين ، ويتميز البرنامج المشاركة عن طريق الدائرة المغلقة والرابط بمنظومة التدريب عن بعد بتطبيق نظام (MICROSOFT TEAMS) حيث يستمر لمدة خمسة أيام.

ويركز البرنامج على العديد من المحاور أهمها مفهوم الاجتماعات ، و أنواعها ، و الأنماط السلوكية أثناء الاجتماعات ، وتقييم الاجتماع وأسباب نجاح وفشل الاجتماعات .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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