بدء أعمال البرنامج التدريبي ( فن إدارة الاجتماعات )

إنطلقت اعمال الدورة التدريبية بعنوان (فن إدارة الاجتماعات ) اليوم الأحد 4 أبريل 2021 بمقر القوى العاملة للتدريب بالمؤسسة الوطنية للنفط، بإشراف وتنظيم مركز التطوير الفني والإداري بالمؤسسة بهدف خلق قيادات إدارية وزيادة مهارات المتدربين في إدارة الاجتماعات بفاعلية ومهنية .

كما يشمل البرنامج التدريبي كافة إدارات المؤسسة وشركاتها بالإضافة إلى المهتمين والمختصين ، ويتميز البرنامج المشاركة عن طريق الدائرة المغلقة والرابط بمنظومة التدريب عن بعد بتطبيق نظام (MICROSOFT TEAMS) حيث يستمر لمدة خمسة أيام.

ويركز البرنامج على العديد من المحاور أهمها مفهوم الاجتماعات ، و أنواعها ، و الأنماط السلوكية أثناء الاجتماعات ، وتقييم الاجتماع وأسباب نجاح وفشل الاجتماعات .

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