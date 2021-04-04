الكبير يعيد تشكيل مجلس إدارة المصرف الخارجي (أسماء)

أعاد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، تشكيل مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي، بعد التنسيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية بما يناسب حالة الضرورة ومقتضيات المصلحة العامة، حسب وصف بيان أصدره الكبير، وتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويقضي القرار بتكليف محمد علي الضراط رئيسا لمجلس الإدارة المؤقت للمصرف وتعيين خالد القنصل في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة إلى جانب 5 أعضاء هم أحمد العبار وأحمد الميهوب ومصطفى المانع وعثمان عبد القادر وخالد الحامي، فيما كلف الكبير، أكرم القريو، بمهام المدير العام.

وطلب المركزي في البيان من لجنة الإدارة تقديم تقرير شهري لإدارة الرقابة على النقد والمصارف حول آليات العمل، وطريقة حلحلة المشاكل التي يعاني منها المصرف وفقا لوصف المركزي على أن يتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية