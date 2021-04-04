صنع الله يلتقي عضو مجلس النواب والمجلس التسييري لمدينة العجيلات

استقبل رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الأحد 4 ابريل 2021 بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس عضو مجلس النواب عن مدينة العجيلات عبدالمنعم بالكور ورئيس المجلس التسييري للعجيلات مصعب هويدي، بحضور عدد من المدراء والمسؤولين .

تناول اللقاء مناقشة التعاون بين المجلس التسييري العجيلات والمؤسسة الوطنية للنفط في برامج التنمية المستدامة وفك بعض المختنقات وتوفير الاحتياجات الملحة وخاصة فيما يتعلق بجائحة كورونا وتوفير احتياجات مركز العزل بالبلدية.

وأشار صنع الله إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تساهم في بعض برامج التنمية المكانية تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية للشركات وتعمل على تنفيذ العديد من البرامج بالتعاون مع الشريك الأجنبي وعلى قدر ما يتاح من إمكانيات ويتم الإتفاق حوله مع الشريك الأجنبي ، وسبق لإدارة التنمية المستدامة وبرعاية من شركة ايني الإيطالية تقديم الدعم لبلدية العجيلات وخاصة في قطاع الصحة وخلال فترات مختلفة وسنعمل على التعاون مع المجلس التسييري للعجيلات لتقديم الدعم الممكن مؤكداً أن لدى حكومة الوحدة الوطنية الآن الإمكانيات المادية لدعم البلديات حيث أن المؤسسة الوطنية للنفط قامت بتسييل حتى الآن ما قيمته خمسة مليارات و ثمانمائة مليون دولار لحساب وزارة المالية من مبالغ تصدير النفط والغاز .

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