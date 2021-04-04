الدبيبة في كلمة للشعب الليبي يتعهد بصرف المرتبات قبل شهر رمضان ومنحة الزوجة والأبناء وعدم التأخر في المرتبات من جديد .. وتفاصيل أُخرى

توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” بكلمة إلى الشعب الليبي مساء اليوم الأحد 4 أبريل 2021 وذلك بعد وصول أول دفعة من لقاح “كورونا”، مبيناً أن الدفعات ستصل تباعاً حيث ستصل يوم الأربعاء القادم الدفعة الثانية من اللقاح البالغ عددها من 300إلى 400 ألف جرعة.

وقال أيضاً بأنه بعد أسبوعٍ ستصل مليون جرعة إضافية من اللقاح، وأنه قد تم الإعداد والتجهيز لاستقبال أي كمية ستصل لليبيا، مضيفاً أن عملية جلب اللقاح تمت وفق لجان متخصصة ودراسات أثبتت نجاج وفعالية هذه اللقاحات بنسبة تتراوح مابين الـ90 إلى 96%.

وتطرق “الدبيبة” في حديثه إلى قدوم شهر رمضان المبارك وماله من تبعات في ارتفاع في أسعار السلع، وخاصة المواد الغدائية حيث نوه إلى أن الحكومة اتخدت جملة من الإجراءات لتوفير السلع بالرغم من عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة حتى الآن، مطالباً مجلسي النواب والدولة بسرعة اعتمادها، مشيراً إلى الاتفاق الذي تم مع مصرف ليبيا المركزي بشأن صرف المرتبات بشكل منظم مع بداية كل شهر ابتداءاً من شهر أبريل الجاري، وتحدث كذلك عن منحة الزوجة والأبناء مع مراعاة صرف المتأخر منها منذ صدور القانون الخاص بها.

وأوضح “الدبيبة” أن زيارته لمدينتي تاورغاء وترهونة، تأتي في إطار الوقوف عن كثب على الأوضاع التي تعانيها هذه المدن، كاشفاً عن زيارة مرتقبة لمدينة بنغازي ومدينة مرزق، وجنوب طرابلس، ودرنة، وسرت، وغيرها من المدن التي تضررت جراء الحروب.

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