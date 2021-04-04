صنع الله يقوم بجولة تفقدية لمعهد النفط للتأهيل والتدريب

قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الأحد 4 أبريل 2021 بزيارة تفقدية لمعهد النفط للتأهيل والتدريب برفقة عضو مجلس الإدارة العماري محمد العماري .

واطلع صنع الله خلال الزيارة على أقسام ومرافق المعهد وما تم استحداثه من أقسام، كما قام بالاطلاع على سير العملية التعليمية، وزيارة مشروع انشاء حوض تعليم السباحة والغطس والتدريب على اللحام تحت الماء .

كما أكد أيضاً بأن المؤسسة تعتمد على خريجي معهد النفط للتأهيل والتدريب و المركز النوعي في مختلف العمليات النفطية و تنتظر تخرجهم وإنهاء المراحل التعليمية بكل نجاح والإلتحاق بركب العاملين بالقطاع والمساهمة في الرقي بصناعة النفط في ليبيا.

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