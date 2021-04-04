خاص: تعليقاً على قرار تعيين الكبير لإدارة مؤقتة للخارجي..الحبري يقول: “انفراد كالعادة”

صرح محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء على الحبري لصحيفة صدى الاقتصادية حول قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير بتعيين لجنة مؤقتة للمصرف الخارجي.

حيث علق الحبري على قرار الذي صدر من قبل الكبير بالقول :”انفراد كالعادة”.

وكان محافظ المركزي طرابلس قد أصدر قراراً كانت صدى أول من نشرته بتعيين لجنة إدارة مؤقتة للخارجي يترأسها محمد الضراط ، والمدير العام أكرم القريو.

كما تم القرار وفقاً لمصادرنا بالتنسيق مابين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لعودة ملكية المصرف للمركزي.

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