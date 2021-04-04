اقتصاد

خاص: تعليقاً على قرار تعيين الكبير لإدارة مؤقتة للخارجي..الحبري يقول: “انفراد كالعادة”

تم النشر منذُ 37 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

صرح محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء على الحبري لصحيفة صدى الاقتصادية حول قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير بتعيين لجنة مؤقتة للمصرف الخارجي.

حيث علق الحبري على قرار الذي صدر من قبل الكبير بالقول :”انفراد كالعادة”.

وكان محافظ المركزي طرابلس قد أصدر قراراً كانت صدى أول من نشرته بتعيين لجنة إدارة مؤقتة للخارجي يترأسها محمد الضراط ، والمدير العام أكرم القريو.

كما تم القرار وفقاً لمصادرنا بالتنسيق مابين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لعودة ملكية المصرف للمركزي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • جميع الذين قاموا بتعينهم قواد الانجليز الصديق الكبير هو عبارة عن اوامر انجليزية معتمدة من المخابرات البريطانية … حتي الذين سيتم ترشيحهم من قواد الانجليز كبير الزناة عقيلة صالح سيتم بموافقة بريطانيا … لن يمسك أحد مصرف المركزي الا اذا عميل في المخابرات البريطانية ويعمل لمصلحة بريطانيا وعبدة الشيطان .

    رد