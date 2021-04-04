بالرغم من عدم اعتماد الميزانية .. الدبيبة سنتخذ إجراءات لتوفير السلع الأساسية في رمضان

أخبار ليبيا 24 – متابعات
تطرق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى قدوم شهر رمضان المبارك وماله من تبعات في ارتفاع في أسعار السلع، وخاصة المواد الغدائية .
الدبيبة نوه – خلال كلمة وجهها إلى الشعب الليل مساء اليوم الأحد – إلى أن حكومة الوحدة الوطنية اتخذت جملة من الإجراءات لتوفير السلع بالرغم من عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة حتى الآن.
وطالب مجلسي النواب والدولة بسرعة اعتمادها، مشيرًا إلى الاتفاق الذي تم مع مصرف ليبيا المركزي بشأن صرف المرتبات بشكل منظم مع بداية كل شهر، ابتداء من شهر أبريل الجاري .
وتحدث الرئيس في كلمته عن اتخاذ الحكومة جملة من الإجراءات التي من شأنها رفع المعاناة عن كاهل بعض شرائح المجتمع المنظوية تحت مظلة التضامن الاجتماعي، إلى جانب منحة الزوجة والأبناء، مع مراعاة صرف المتأخر منها منذ صدور القانون الخاص بها .
وكشف ري عن أن إنتاج النفط وصل مليونا وثلاثمائة ألف برميل يوميا، معتبرًا ذلك مؤشرا على أن الأوضاع في تحسن, وبشر أن هذا العام سيكون عام خير على الليبيين.
وفيما يتعلق بتوحيد مؤسسات الدولة، أعلن الرئيس، أن الحكومة ماضية في توحيد المؤسسات بوتيرة متسارعة، سعيا لبناء وتوحيد وتلبية لمطالب الشعب الليبي المتعطش لتوحيد هذه المؤسسات.
وبخصوص زيارته لبعض المدن، أوضح الدبيبة أن زيارته لمدينتي تاورغاء وترهونة، تأتي في إطار الوقوف عن كثب على الأوضاع التي تعانيها هاتان المدينتان، مشيرًا إلى أن أهمية جبر الضرر بهاتين المدينتين وغيرهما من المدن الليبية، كاشفا عن زيارة مرتقبة لمدينة بنغازي ومدينة مرزق، وجنوب طرابلس، ودرنة، وسرت، وغيرها من المدن التي عانت ويلات الحروب، والتي تحتاج إلى وقفة من الجميع, بما في ذلك الوقوف مع المتضررين وأسر الشهداء .
واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على السعى للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل .
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