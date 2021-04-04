بالرغم من عدم اعتماد الميزانية .. الدبيبة سنتخذ إجراءات لتوفير السلع الأساسية في رمضان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تطرق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى قدوم شهر رمضان المبارك وماله من تبعات في ارتفاع في أسعار السلع، وخاصة المواد الغدائية .

الدبيبة نوه – خلال كلمة وجهها إلى الشعب الليل مساء اليوم الأحد – إلى أن حكومة الوحدة الوطنية اتخذت جملة من الإجراءات لتوفير السلع بالرغم من عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة حتى الآن.

وطالب مجلسي النواب والدولة بسرعة اعتمادها، مشيرًا إلى الاتفاق الذي تم مع مصرف ليبيا المركزي بشأن صرف المرتبات بشكل منظم مع بداية كل شهر، ابتداء من شهر أبريل الجاري .

وتحدث الرئيس في كلمته عن اتخاذ الحكومة جملة من الإجراءات التي من شأنها رفع المعاناة عن كاهل بعض شرائح المجتمع المنظوية تحت مظلة التضامن الاجتماعي، إلى جانب منحة الزوجة والأبناء، مع مراعاة صرف المتأخر منها منذ صدور القانون الخاص بها .

وكشف ري عن أن إنتاج النفط وصل مليونا وثلاثمائة ألف برميل يوميا، معتبرًا ذلك مؤشرا على أن الأوضاع في تحسن, وبشر أن هذا العام سيكون عام خير على الليبيين.

وفيما يتعلق بتوحيد مؤسسات الدولة، أعلن الرئيس، أن الحكومة ماضية في توحيد المؤسسات بوتيرة متسارعة، سعيا لبناء وتوحيد وتلبية لمطالب الشعب الليبي المتعطش لتوحيد هذه المؤسسات.

وبخصوص زيارته لبعض المدن، أوضح الدبيبة أن زيارته لمدينتي تاورغاء وترهونة، تأتي في إطار الوقوف عن كثب على الأوضاع التي تعانيها هاتان المدينتان، مشيرًا إلى أن أهمية جبر الضرر بهاتين المدينتين وغيرهما من المدن الليبية، كاشفا عن زيارة مرتقبة لمدينة بنغازي ومدينة مرزق، وجنوب طرابلس، ودرنة، وسرت، وغيرها من المدن التي عانت ويلات الحروب، والتي تحتاج إلى وقفة من الجميع, بما في ذلك الوقوف مع المتضررين وأسر الشهداء .

واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على السعى للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل .