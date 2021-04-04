اقتصاد

بالرغم من عدم اعتماد الميزانية .. الدبيبة سنتخذ إجراءات لتوفير السلع الأساسية في رمضان

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تطرق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة  إلى قدوم شهر رمضان المبارك وماله من تبعات في ارتفاع في أسعار السلع، وخاصة المواد الغدائية .

الدبيبة  نوه – خلال كلمة وجهها إلى الشعب الليل مساء اليوم الأحد – إلى أن حكومة الوحدة الوطنية اتخذت جملة من الإجراءات لتوفير السلع بالرغم من عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة حتى الآن.

وطالب مجلسي النواب والدولة بسرعة اعتمادها،  مشيرًا إلى الاتفاق الذي تم مع مصرف ليبيا المركزي بشأن صرف المرتبات بشكل منظم مع بداية كل شهر، ابتداء من شهر أبريل الجاري .

وتحدث الرئيس في كلمته عن اتخاذ الحكومة جملة من الإجراءات التي من شأنها رفع المعاناة عن كاهل بعض شرائح المجتمع المنظوية تحت مظلة التضامن الاجتماعي، إلى جانب منحة الزوجة والأبناء، مع مراعاة صرف المتأخر منها منذ صدور القانون الخاص بها .

وكشف ري عن أن إنتاج النفط وصل مليونا وثلاثمائة ألف برميل يوميا، معتبرًا ذلك مؤشرا على أن الأوضاع في تحسن, وبشر  أن هذا العام سيكون عام خير على الليبيين.

وفيما يتعلق بتوحيد مؤسسات الدولة، أعلن الرئيس، أن الحكومة ماضية في توحيد المؤسسات  بوتيرة متسارعة، سعيا لبناء وتوحيد وتلبية لمطالب الشعب الليبي المتعطش لتوحيد هذه المؤسسات.

وبخصوص زيارته لبعض المدن، أوضح الدبيبة أن زيارته لمدينتي تاورغاء وترهونة، تأتي في إطار الوقوف عن كثب على الأوضاع التي تعانيها هاتان المدينتان، مشيرًا إلى أن أهمية جبر الضرر بهاتين المدينتين وغيرهما من المدن الليبية، كاشفا عن زيارة مرتقبة لمدينة بنغازي ومدينة مرزق، وجنوب طرابلس، ودرنة، وسرت، وغيرها من المدن التي عانت ويلات الحروب، والتي تحتاج إلى وقفة من الجميع, بما في ذلك الوقوف مع المتضررين وأسر الشهداء .

واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على السعى للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل .

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  • دعوة لزبائن مصرف الوحدة للخروج في مظاهرات عارمة ضد تردي خدماته

    دعوة لجميع زبائن مصرف الوحدة بكافة انحاء ليبيا الخروج في مظاهرات بنقل الأدارة العامة الوحدة من بنغازي إلى طرابلس لتحرر من هيمنة الطرطور حفتر وفروخة اللي فلوسوا بمصرف الوحدة بكافة فروعه … الخبر الذي لايستطيع مصرف الودة وإدارة مصرف الوحدة الأعلان عنه هو أفلاس المصرف بشكل كامل بفضل نهب واختلاسات حفتر وفروخة ومع العبد الثني … مصرف الوحدة فلس ياعرب … عندك غداً الاثنين إذا لم تفتح منظومات البطاقات المصرفية لناس قبل رمضان وتعمل بشكل جيد سيقوم جميع زبائن مصرف الوحدة باغلاق حساباتهم والتوجه الى المصارف الأخرى … وعملية تغير ارقام الحسابات هي عملية سرقة مالية كبيرة من حسابات الزبائن لصالح خليفة حفتر وفروخه … مافيش داعي لاغلاق المنظومة لأن الزبائن سيقومون باغلاق حسابات فبعدها يشطب المصرف الحياة نهائياً … إذا لم تفتح المنظومة غداً عليكم بالخروج في مظاهرات عارمة ومطالبة الحكومة بضم جميع زبائن مصارف الوحدة الى الجمهورية والتجاري الوطني وشمال افريقيا والصحاري .
    بعدين يطلعك واحد من مصرف الوحدة ويقولك نحن نطور في المنظومة … ليغطي على افلاسه من السرقة التي قام بها طرطور اليهود حفتر وفروخة … ويجيك حمار بريطانيا الصديق الكبير وفروخة ويغلق الحوالة على الناس ويعطي تعليماته لمصرف الجمهورية بغلق الحوالة على مرتبات الناس ويخليك 6 شهور والشعب يدور في كسبرة … ومع هذا يطلعلك حمار وقولك بنغير المنظومة يخليهم يدورا 4 اشهور ثانية بسبب قواد الانجليز الصديق الكبير اللي يخلى الشعب يدور 10 سنوات في الفقر بسبب الاوامر البريطانية … بالله من فرض عليكم تستخدموا الكمبيوتر أو تغيروا منظومة… الكمبيوتر لم صنعوه مش لكم أنتم ياقوادة … راهو القوادة مش محسوبين في الكرة الارضية … ليش تحشوا في ارواحكم بالسيف مع العالم … خلوا العالم في حالة … مالكم ومال المنظومات وتطوريها … اليهود لم صنعوا الكمبيوتر ليه هم مش ليكم أنتم ياقوادة … يافروخ الحرام .

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