خاص| ندوة علمية حول التمويل الإسلامي في الشركات الإسلامية

بنغازي 05 أبريل 2021 (وال)- أقيمت بجامعة بنغازي الأهلية اليوم الأحد، ندوة علمية حول التمويل الإسلامي في الشركات الإسلامية بحضور العديد من المختصين والباحثين والأكاديميين في هذا المجال .

وقال مدير مركز البحوث والاستشارات والتدريب في جامعة بنغازي الأهلية الدكتور عليا – لوكالة الأنباء الليبية – إن الندوة استضافت عديد المختصين منهم مدير مصرف الوحدة فرع الإسلامي الأستاذ حسني العمامي، والدكتور جمعة الفاخري، والأستاذ محمد حماد.

وأضافت الدكتور عليا أن الندوة تناولت العديد من المحاور وأعطت فيها مقدمة عن المصارف الإسلامية الليبية، ومقدمة عن الائتمان وأنواعه تجربة المصارف الليبية في تمويل الشركات عن تجربة حقيقية على أرض الواقع.

من جهته، قال مدير مصرف الوحدة الفرع الإسلامي – عضو هيئة التدريس في جامعة بنغازي قسم تمويل المصارف الأستاذ حسني العمامي، إن الندوة تركزت حول المصارف التجارية التي تمول الشركات بالصيغة الإسلامية، وتضمنت أربعة محاور بينها التعريف بالمصارف الإسلامية، وأهم الصيغ الإسلامية المستخدمة في عملية التمويل، ودور مصرف الوحدة في تمويل الشركات.

وأضاف العمامي: “من خلال الندوة حاول المتحاورين التطرق إلى بعض النقاط قد تكون غائبة بعض الشيء عن الجانب المجتمعي والناس بصفة عامة، فيما يتعلق بالصيغة الإسلامية، وتفاجئنا من بعض الحضور من خلال الأسئلة التي طرحت، عدم مفهوم مغزى التمويل الإسلامي، فحاولنا بشكل إيجاز التعريف بالتمويل الإسلامي خاصة فيما يتعلق بالشركات وأصحاب المشروعات.

وطالب العمامي بإقامة العديد الندوات فيما يختص بهذا الشيء لمعرفة وتوصيل المفهوم الصحيح حول التمويل الإسلامي . (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال