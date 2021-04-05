“مصيلحي”: احتياطي مصر من القمح والأرز والسكر يكفي لأكثر من “3” أشهر

أكد وزير التموين المصري علي مصيلحي إن احتياطي جمهورية مصر العربية الاستراتيجي من القمح والسكر يكفي استهلاك 3.6 شهر، مطمئناً المستهلكين على أبواب شهر رمضان وفي ظل ما يشهده العالم من أزمات لاسيما في ظل الموجة الجديدة من تفشي الجائحة.

وقال “مصيلحي” في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” إن جمهورية مصر تتطلع لشراء “4” ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين المصريين هذا الموسم.. كما أفاد بأن احتياطي مصر الاستراتيجي من الأرز يكفي حتى شهر أكتوبر المقبل ، ومن الزيوت النباتية يكفي استهلاك 3.7 شهر.

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