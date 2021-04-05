اقتصاد

“مصيلحي”: احتياطي مصر من القمح والأرز والسكر يكفي لأكثر من “3” أشهر

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير التموين المصري علي مصيلحي إن احتياطي جمهورية مصر العربية الاستراتيجي من القمح والسكر يكفي استهلاك 3.6 شهر، مطمئناً المستهلكين على أبواب شهر رمضان وفي ظل ما يشهده العالم من أزمات لاسيما في ظل الموجة الجديدة من تفشي الجائحة.

وقال “مصيلحي” في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” إن جمهورية مصر تتطلع لشراء “4” ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين المصريين هذا الموسم.. كما أفاد بأن احتياطي مصر الاستراتيجي من الأرز يكفي حتى شهر أكتوبر المقبل ، ومن الزيوت النباتية يكفي استهلاك 3.7 شهر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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