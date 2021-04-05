“غوتيريش”: “قومية اللقاحات” ستُدمّر الاقتصاد العالمي

وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيرًا من مخاطر وتداعيات التوجه الخطير لما وصفه بـ”قومية اللقاحات” ضد فيروس كورونا من قبل الدول الغنية، حيث شدّد على أن هذا الأسلوب من شأنه أن يعيق أي تعافٍ مأمول للاقتصاد العالمي.

ووفق ما أوردته وكالة “فرانس برس”، قال “غوتيريش”: إذا لم نر، على الفور، نهاية حاسمة وقاطعة، لهذا التوجه الخطير في “قومية اللقاحات”، وإصرار الدول الغنية على تخزين اللقاحات؛ فإننا ستكون أمام ورطة جديدة تضرب الاقتصاد العالمي، ستؤدي إلى تباطؤ التعافي وعرقلة كافة الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.

وأضاف: من البديهي أن تدرك الدول الغنية أن العالم كله في حالة إلى توفير اللقاحات وجعلها متاحة وسهل الوصول إليها بالنسبة لجميع الشعوب، وبأسعار يمكن قبولها.

وأردف الأمين العام للأمم المتحدة أنه منزعج جدًا لعدم إدراك بعض القوى الكبرى للحقيقة الواضحة التي تؤكد أنه لا نجاة للعالم إلا بالتضافر معًا في مواجهة جائحة “كورونا المستجد”.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد شنّت هجومًا قويًا على سياسات توزيع اللقاحات، كاشفة أن 76% من اللقاحات قد تم تخزينها في عشر دول غنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية