خاص : شركة الواحة للنفط يكشف لصدى عن أعمال صيانة لوحدات توليد الطاقة بالدفة الجنوبية

كشف مكتب الإعلامي بشركة الواحة للنفط حصريا لصدى الاقتصادية صباح اليوم الإثنين ، عن عمل لجنة الإدارة بالشركة منذ عدة أيام على تأهيل المرافق الانتاجية والخدمية ومجموعات الصيانة وتطوير ( توربينات إضافية ) بمحطة الدفة الجنوبية.

حيث تعتبر خارج الخدمة منذ عام 2012م بعد توفير معدات من مستلزمات ووضعها على الإنتاج مجددا وكذلك إجراء الاختبارات اللازمة ومن المتوقع عودتها للعمل بغضون عدة أسابيع، وأيضاً شح الميزانيات والموارد التي تعيق تنفيذ العديد من الأعمال والعمل عليها بعناصر وطنية.

والجدير بالذكر تكمن أهمية هذه التوربينات كونها تعد مساهما رئيسياً في إمكانية توفير المزيد من الطاقة الكهربائية من أجل تشغيل المزيد من الآبار المنتجة، وكما ترتبط مباشرة بالشبكة الداخلية وتدعم محطات النفط الخام والحقول المجاوره.

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