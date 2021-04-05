بالاسماء.. “الكبير” يعيّن مديراً جديداً للمصرف الليبي الخارجي ويعيد تشكيل مجلس إدارته

أصدر الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من مجلس النواب، الأحد، قراره رقم 31 لسنة 2021 بإعادة تشكيل لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي.

ويقضي القرار بإعادة تشكيل لجنة الإدارة المؤقتة للمصرف الخارجي منها: محمد علي الضراط رئيساً، وخالد عمرو القنصل نائب الرئيس.

وتضم اللجنة المشكلة بقرار الكبير كلا من أحمد عبد ربه العبار عضواً، وأحمد المنتصر الميهوب عضوا، ومصطفى محمد المانع عضوا، وعثمان محمد عبدالقادرعضوا، وخالد خليفة حسين طاهر الحاسي عضوا.

وكلف الكبير في المادة الثانية من القرار نفسه، أكرم خليفة القريو مديرا عاما للمصرف الليبي الخارجي.

وكلف الكبير في المادة الثالثة، اللجنة المؤقتة بتقديم تقرير شهري لإدارة الرقابة على المصارف والنقد عما اتخذته من إجراءات لمعالجة المشاكل التي يعانيها المصرف.

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