اقتصاد

“القابضة” تسعى لفتح آفاق استثمارية مع “البنية للاستثمارات”

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس مجلس إدارة الشركة “القابضة للاتصالات”، فيصل قرقاب، مع مجلس الإدارة الجديد لشركة “البنية للاستثمارات والخدمات”؛ آليات فتح آفاق استثمارية، وشراكات جديدة للمشاريع الاستراتيجية، وخلق اقتصاد معرفي.

وتناول الاجتماع، بحث الخطوات العملية لحلّ الإشكاليات التشغيلية المتراكمة للشركة، وضرورة الإسراع في إعادة هيكلة الشركة وحلحلة المشكلات العالقة بالنسبة للموظفين وتطوير وتدريب الكوادر، إلى جانب استحداث إدارة خاصة بالاستثمارات، والتشجيع على المشاركة مع القطاع الخاص، وإعادة إعمار وتطوير أراضي الشركة، وتهيئة عقاراتها.

الاجتماع، الذي شارك فيه أعضاء مجلس الإدارة الجديد لشركة البنية للاستثمارات والخدمات؛ خلُص إلى التأكيد على دعم مجلس إدارة الشركة القابضة لمجلس الإدارة الجديد لشركة البنية، والحثّ على سرعة إعداد ميزانية تقديرية لسنة 2021‪ تشتمل الجانبيْن التشغيلي والاستثماري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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