الاتحاد الأوروبي : رحيل القوات الأجنبية من ليبيا شرطا مسبقا لإعادة بناء البلاد

نشرت صحيفة” بوليتيكو ” الأمريكية يوم الأحد إن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل تعهد بدعم الحكومة الليبية المؤقتة في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى إنهاء عقد من الصراع.

وقال ميشيل في بيان إن لدى ليبيا فرصة فريدة لبناء دولة موحدة وذات سيادة مستقرة ومزدهرة.

وشدد ميشيل على أن رحيل “جميع والقوات الأجنبية” من البلاد سيكون شرطا مسبقا لإعادة البناء.

إن تنفيذ اتفاقية احترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة سيكون حاسم في هذه العملية ، نحن نشجع جميع المؤسسات على ضمان الاستعدادات في الوقت المناسب للانتخابات في 24 ديسمبر وقال نحن مستعدون لزيادة مشاركتنا وفقا لما اوردته الصحيفة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية