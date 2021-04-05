ميناء الحريقة يستقبل ناقلة نفطية لشحن مليون برميل

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست الناقلة النفطية (EXPLORER) على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط لشحن مليون برميل من النفط الخام.

وجاء في صفحة شركة القطر والإنقاذ أن الشركة تعمل على قطر النواقل النفطية القادمة لمينائي الحريقة والبريقة بمدينة طبرق من منطقة المخطاف.

وكانت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ و الخدمات البحرية قدمت خدمات بحرية من قبل القاطرة إنقاذ (7) والقارب إرشاد (2) والقارب إرشاد(5)، والقاطرة الناظورة المؤجره من الشركة الليبية للموانئ.

يشار أن ميناء الحريقة النفطي في طبرق يستقبل النفط الخام من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة .