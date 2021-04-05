تايمز أوف مالطا : رئيس الوزارة المالطي يكشف عن زيارته إلى طرابلس لمناقشة عدة قضايا على رأسها الاوصول الليبية المجمدة في الخارج

قالت صحيفة تايمز أوف مالطا اليوم الإتنين إن رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا أعلن عن زيارته إلى ليبيا لإجراء محادثات رفيعة المستوى حول الهجرة والأمن في المنطقة.
وبحسب الصحيفة إن ” أبيلا “وفريق من المستشارين السياسيين في طريقهم إلى طرابلس حيث سيلتقون برئيس الوزراء الجديد عبد الحميد دبيبة.
وسيكون هذا أول اجتماع بينهما منذ انتخاب الدبيبة لرئاسة حكومة انتقالية في فبراير .
تشمل الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال للمناقشة العلاقات بين مالطا وليبيا والهجرة والسفر الجوي بين البلدين والأصول المجمدة والتجارة والأمن في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط وفقا للصحيفة.
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