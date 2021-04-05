رئيس لجنة المخازن: المخابز قللت حجم الرغيف لتغطية تكلفة ارتفاع سعر الدقيق ونقص الخميرة

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أكد رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخازن علي أبو عزة، أن أسعار الدقيق زادت 60 دينارا عن سعرها الأول نتيجة تعديل سعر الصرف، موضحا أن المخابز قللت حجم الرغيف لتغطية التكلفة، في ظل نقص الخميرة وارتفاع سعر الدقيق.

أبو عزة قال – في تصريحات صحفية – إن بعض المطاحن تضيف إلى الدقيق محسّنات، منها مادة برومات البوتاسيوم المحظورة التي قد تؤدي إلى مشاكل صحية، مضيفا أنهم يبذلون جهودا كبيرة مع المسؤولين في الحكومة لمنعها.

وبيّن أن الموردين وفروا مخزونا من القمح بعد فتح الاعتمادات يكفي احتياجات المستهلك لسنتين قادمتين، متابعا أنهم نظرا لارتفاع أسعار الأعلاف باعوا القمح المورّد للمواطنين علفًا للحيوانات.

وذكر أن وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية وعدهم بتثبيت سعر الرغيف الخبز إلى ما بعد رمضان لرفع العبء عن المواطن.