وزير الصحة بالوحدة الوطنية يكشف عن كميات أخرى من اللقاح المتوقع وصولها

أعلن وزير الصحة علي الزنتاني عن وصول 101250 جرعة من اللقاح الروسي “سبوتنيك”، مشيرا إلى أن دفعات أخرى من هذا اللقاح ستصل تباعا عن طريق دولة الإمارات وأنه سيتم توفير ما بين 300000 إلى 400000 جرعة لقاح في القريب العاجل.

كما أعلن الزنتاني أيضا أن عدد الجرعات المتوقع وصولها في الفترة المقبلة من هذا اللقاح يفوق المليون جرعة.

وأشار الزناتي إلى أن عدد الجرعات من اللقاح الروسي ولقاحات أخرى التي ستصل البلاد من المتوقع أن يبلغ 10 ملايين جرعة لافتا إلى أن الغرف الباردة لتخزين اللقاحات سيتم توفيرها في باقي المدن

وأوضح أنه سيكون أول من يتلقى اللقاح مشيرا في نفس الوقت إلى أن الأولوية ستكون للعاملين في مراكز العزل وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والعاملين في المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة .

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