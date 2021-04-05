وزير المواصلات بالوحدة الوطنية يناقش مشروع استكمال مطار طرابلس الدولي برفقة الوفد الإيطالي

عقد صباح اليوم الاثنين بديوان وزارة المواصلات اجتماع تقابلي برئاسة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي مع الوفد الايطالي الذي ترأسه سفير دولة ايطاليا المعتمد لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو وبرفقته مدير أئتلاف الشركات الايطالية ” اينياس ” وعدد من مرافقيهم من السفارة .

و ناقش الاجتماع استكمال مشروع مطار طرابلس الدولي والدخول في المرحلة التنفيذية للمشروع .

و أضاف الوزير في كلمته ان حكومة الوحدة الوطنية المتمثلة في وزارة المواصلات على استعداد كامل على تذليل كافة الصعاب التي قد تواجههم .

و أكد على ضرورة العمل على البدء الفعلي في الاجراءات التنفيذية لمشروع مطار طرابلس الدولي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية