العامة للكهرباء تواصل حملة إزالة التوصيلات غير الشرعية

قامت الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين 2021/4/5 م بحملة إزالة التوصيلات الغير شرعية ، للأنشطة التجارية والصناعية بمنطقة الكريمية ، من قبل الفرق الفنية التابعة لإدارة خدمات المستهلكين الجفارة بالتعاون مع أفراد الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية الجفارة وبإشراف مباشر من قبل المدير العام المساعد لشؤون العمليات ورئيس لجنة الفاقد التجاري الصديق الجدايمي.

حيث تهدف هذه الحملة إلى إزالة التوصيلات غير الشرعية والحد من الفاقد التجاري ، بالإضافة إلى جباية الديون المتراكمة لأصحاب الأنشطة التجارية وتسوية أوضاعهم التعاقدية مع الشركة ، كما لاقت تجاوباً من قبل المواطنين الذين أبدوا استعدادهم لتسوية أوضاعهم التعاقدية وسداد ما عليهم من ديون متراكمة لصالح الشركة .

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