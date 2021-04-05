لجنة إعداد التسعيرة بشركة الجوف للتقنية النفطية تستعد لتقديم التقرير النهائي

قامت لجنة إعداد التسعيرة لشركة الجوف للتقنية النفطية المشكلة من قبل لجنة الإدارة لإعداد بإصدار التسعيرة العامة للمواد الكيماوية والمعدات بإصدار التسعيرة العامة بعد عمليات التنقيح والمراجعة من قبل أعضاء اللجنة، والتي استلمت من كافة الإدارات المعنية ، واحيلت إلى بعض الشركات المشغلة .

حيث شدد رئيس لجنة التسعيرة عبدالرحمن العمامي بضرورة سرعة الإنتهاء من أعمال اللجنة واستكمال تسليم التسعيرة العامة للشركات في أسرع وقت ممكن وفق المتغيرات الجديدة خلال هذه الايام ليتسنى للشركات مراجعاتها واعتمادها ومن ثم العمل بها خلال هذا العام .

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