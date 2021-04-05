الدبيبة يعلن تفاصيل قرارين هامين بشأن زيادة المرتبات الضمانية وصرف منحة الزوجة والأبناء

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن الحكومة أصدرت قرارين هامين لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، يتعلقان بزيادة المرتبات الضمانية التي تستهدف محدودي الدخل والمتقاعدين وصرف منحة الزوجة والأولاد، آملا أن تصل هذه الزيادات إلى المواطنين قبل عيد الفطر المبارك.

وقال الدبيبة في كلمة له وجهها إلى الليبيين بمناسبة وصول لقاح كورونا للبلاد، إن الفئة المشمولة بالضمان الاجتماعي التي تتقاضى 450 دينار شهريا تنقسم إلى ثلاث شرائح الأولى تضم أفراد, والثانية من يعول طفلين، والثالثة من يعول ثلاثة أطفال، مقدرا عدد المستفيدين من هذه الفئة بحوالي 250 ألف مواطن ليبي.

ورأى الدبيبة أن مبلغ الـ450 دينار الذي تتقاضاها الشرائح الثلاث من هذه الفئة المشمولة بالضمان الاجتماعي لا يمكن أن يلبي احتياجاتهم في ظل الغلاء الحالي بالأسواق خلال السنوات الأخيرة ولذلك قررت الحكومة رفع مرتب هذه الفئة.

وأوضح أن الزيادة ستكون للشريحة الثالثة التي يعول أفرادها ثلاثة أطفال سترتفع من 450 إلى 800 دينار، والشريحة الثانية التي يعول المستهدفين منها طفلين سترتفع إلى 700 دينار، بينما ستكون الشريحة الثالثة 650 دينار، معتبرا أن «هذه نسبة زيادة لا بأس بها».

كما أكد رئيس الوزراء أن هذه الزيادة «تم تضمنها في الميزانية الآن» وأن «الإجراءات جارية لتضمينها أيضا في المرتبات ابتداء من شهر يناير، كما أن الإجراءات المالية الجارية من خلال إعداد الكشوفات من خلال المؤسسات الضمانية التي تقوم بإدخال المرتبات ونتمنى أن تنتهي منها قبل العيد».

أما عن منحة الزوجة والأبناء، فقال الدبيبة إنها «أقرت منذ سنوات، ولكن نحن رأينا أنه لابد أن تصرف من بداية هذه السنة مع الحكومة لدعم شرائح المجتمع كله. لو أخذنا مرتب شخص كان يأخذ في 450 دينار وعنده ثلاث أطفال اليوم ممكن نوصلو بيه إلى 1300 دينار على حسب الشرائح وحسب الزيادات».

ويأمل الدبيبة إنهاء الإجراءات المالية المتعلقة بالمرتبات وكافة المنح خلال هذا الأسبوع، منوها إلى أنه «من حق المواطنين تعويضهم عن الفترة الماضية» التي غابت عنها خلالها منحة الزوجة والأبناء، منبها إلى أن الحكومة «لا يمكنها أن تدخل كل المرتبات في دفعة واحدة لأن هذا يتطلب ميزانية مضاعفة»، واعدا بتعويض المواطنين عن المدة السابقة من خلال صرف شهر إضافي مع كل شهر مستحق كل شهرين.

وأكد الدبيبة أنه يتابع ما ينشره الليبيون على وسائل التواصل الاجتماعي وأن هناك خبراء يقومون بدراسة ما يطرحه المواطنين من خلال لجان مختصة تابعة له، مشددا على أنه لا يمكن أن يكذب على الشعب الذي خرج من مشاكل كبيرة جدا خلال السنوات الماضية.

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