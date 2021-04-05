زيارة رئيس مصلحة المطارات لمطار الأبرق الدولي

قام رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال اليوم الإثنين 2021/04/05 بزيارة ميدانية لمطار الأبرق الدولي برفقة مساعده ومدارء الإدارات والمكاتب التابعة للمصلحة وفريق عمل مشكل من طرفه يتكون من مختصين من مصلحة المطارات ومصلحة الطيران المدني والمركز الوطني للأرصاد الجوية.

كما جاءت هذه الزيارة لتفقد وتقييم مرافق المطار من النواحي الفنية والتأكد من جاهزيته التشغيلية وإعداد مجالات الأعمال للمشاريع المزمع تنفيذها وتحديد الاحتياجات اللازمة والاجتماع مع إدارة المطار للتنسيق فيما يتعلق بتسيير العمل وتقديم الدعم اللازم.

وتخللت الزيارة جولة داخل المطار لتفقد المرافق الأساسية بما فيها محطة الركاب الحالية والجديدة والمعدات والمنظومات التشغيلية، كما تم عقد إجتماع بمقر إدارة المطار تم خلاله مناقشة المشاريع المتعاقد عليها ونسب إنجازها الفنية والمالية والأسباب التي أدت إلى توقف بعض منها وإمكانية استئنافها في الفترة القريبة القادمة بعد توفر المخصصات المالية اللازمة.

و تم أيضاً خلال الاجتماع التطرق للاحتياجات والمتطلبات الضرورية اللازمة لإعادة تشغيل المطار والتي ستسعى المصلحة لتوفيرها.

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