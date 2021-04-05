وكيل وزارة الصحة لشؤون الامداد والمشروعات يعقد اجتماعاََ لمتابعة صيانة مستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس

عُقد بديوان وزارة الصحة اليوم الإثنين الخامس من شهر أبريل اجتماعاً ضم كل من وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمشروعات عبد الرحمن عمير، ومدير مستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس غيث أحمد عبد الله وعدد من المسؤولين بالقطاع الصحي.

كما تم مناقشة سبب تأخر بعض الشركات في استكمال المشاريع داخل المستشفى، واعطى الوكيل تعليماته باتخاذ الإجراءات المطلوبة بخصوصها.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى مراجعة عقود صيانة وتطوير مبنى التعقيم، توريد منظومة تعقيم، الأعمال الخارجية بالمستشفى، صيانة الطابق الأرضي، صيانة وتطوير الطابق الأول، صيانة وتطوير معمل تحليل مصرف الدم، وقسم الأشعة، صيانة شبكة مياه الصرف الصحي، صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار، صيانة منظومة إطفاء الحرائق، صيانة شبكة التغذية بالمياه، توفير محطة تحلية للمياه، ومنظومة معالجة مياه الصرف الصحي بالمستشفى، منظومة التكييف المركزي.

كما تم مراجعة عقود التوريدات الخاصة بالمعدات والتي تم توريدها وتركيبها، ولم يتم استلامها تسليماً نهائياً.

كما تم ذكر أهم العراقيل والصعوبات التي تواجه إدارة المشروعات بالوزارة بخصوص متابعة المشاريع داخل المستشفى منها عدم وجود إدارة فنية بكوادر متخصصة داخل المستشفى، وتم الاتفاق على إلزام المستشفى بتفعيل الإدارة الفنية داخل المستشفى وذلك لتسهيل عملية المتابعة للمشروعات، وتشكيل لجنة من إدارة المشروعات بالوزارة للمتابعة لحين تفعيل الإدارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية