وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية يجتمع مع اللجنة العليا للتطعيمات لمناقشة آلية توزيع لقاح كورونا

اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي اليوم الإثنين الخامس من شهر أبريل الجاري مع عضو اللجنة العليا للتطعيمات ابتسام حديد وعضو اللجنة العليا للتطعيمات محمد بن رمضان و وعدد من المسؤولين باللجنة العليا للتطعيمات.

كما تم مناقشة آلية نقل اللقاح من مخازن الامداد الطبي التابعة للوزارة إلى المدن التي تحوي غرف التبريد كمرحلة أولية للبدء في حملة التطعيم.

مع ضمان توفير غرف باردة لباقي المدن حتى يتسنى نقل اللقاح إليها ضمن السلسلة الباردة المحددة من قبل الشركة المصنعة وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وتم الإتفاق على توفير سيارات تبريد ثابتة لاستخدامها كمخازن للتطعيم ومتحركة لنقل التطعيم، بدرجة حرارة ما بين (-35 إلى -16)، لاستخدامها خلال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وأيضاً استخدامها في برامج التطعيم العامة.

هذا وأكد الزناتي أنه لن يدخر جهداً في توفير الأفضل للمواطن الليبي بغض النظر عن الثمن المادي.

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