مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة الوحدة الوطنية

وجه مدير عـام مـركز الـرقـابة علـى الأغــذية والادويــة “محمد حسن” رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية حول ضرورة مخاطبة الشركة الروسية المصنعة للقاح كورونا للتأكد من أن التشغيلات الخاصة بالعينات المسحوبة مصنعة من قبلهم وتزويدنا بشهائد التحاليل الخاصة بالشحنة، بالإضافة إلى أن النشرة التوضيحية المرفقة للقاح مدونة باللغة الروسية وهذا يخالف نص القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 حول ضرورة كتابة النشرة التوضيحية باللغة الانجليزية.

كما اوضح أيضاً مدير عام المركز عن الاجراءات الرقابية حيال ورود الدفعة الأولى للقاح فايروس كورونا، أنه تم الافراج على كامل الشحنة من قبل مصلحة الجمارك الليبية واخد عدد ثلاثة عينات من الجرعات للارقام التغشيلة المذكورة ادناه وكذلك تتبع عملية تخزين كامل الشحنة وتأكد من ظروفها تخزينيا طبقا للمواصفات المعتمدة -18 درجة مئوية، مضيفا أنه لم يتم استلام شهايد التحليل لبيان طرق تحليلها والكشف عليها.

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