الشهوبي : المشاكل المالية تعيق عمل و تنفيذ صيانة الطرق وهناك عدة خطط لتطوير هذا القطاع وتوظيف الامكانيات لخدمة المواطن

اجتمع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي اليوم الاثنين بمقر مصلحة الطرق و الجسور بوكيل الوزارة لشؤون الطرق و النقل البري و رئيس مصلحة الطرق و الجسور المكلف و رئيس مصلحة النقل البري و رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات المكلف ورئيس مركز المنافذ البرية .

و من خلال الاجتماع تم طرح عدة خطط لتطوير قطاع الطرق و النقل البري و المنافذ البرية و أكد الشهوبي على ضرورة العمل على كامل الخارطة الليبية بدون تحفظات او تهميش و العمل على توظيف كامل الامكانيات لخدمة المواطن و تسهيل طرق نقله والحرص على اجراءات الأمن والسلامة .

وأوضح الشهوبي المشاكل المالية و البيروقراطية الادارية التي تعيق عمل تنفيذ و صيانة الطرق ،كما تحدث مدير ادارة المنافذ البرية عن اعتماد الهيكل الوظيفي و عن مهام ادارته بتقديم خدمات متجددة بمنفذ راس اجدير ومنفذ وازن و المرتقب التنسيق مع مداخل البلاد من الناحية الشرقية كما تطرق بمناقشة الميزانية التسييرية المقترحة لعملهم .

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