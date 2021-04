أسعار النفط تتراجع بعد مكاسب سابقة

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لاغية مكاسب قوية حققتها في الجلسة السابقة كانت بدعم من قرار “أوبك+” التخفيف التدريجي لبعض قيودها على الإنتاج بين مايو ويوليو من العام الجاري، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت”، بحلول الساعة 04:05 بتوقيت غرينتش، بنسبة 1.46% إلى 63.91 دولار للبرميل، في حين انخفض خام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.42% إلى 60.92 دولار للبرميل.

وكانت عقود كلا الخامين قد جرت تسويتها بارتفاع أكثر من دولارين للبرميل يوم الخميس الماضي، إذ اعتبر المستثمرون أن قرار “أوبك+” تأكيدا على تعاف يقوده الطلب، وزاد التفاؤل بفعل خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإنفاق على البنية التحتية، وتخصيص تريليوني دولار لذلك.

واتفقت دول مجموعة “أوبك+” على تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل يوميا في مايو المقبل و350 ألف برميل يوميا أخرى في يونيو المقبل وحوالي 400 ألف برميل في يوليو المقبل.

وقال محللون في بنك “غولدمان ساكس” إن القرار يشير إلى حذر من جانب “أوبك+”، إذ تسعى لعدم حدوث فائض في الإمدادات بالسوق.

ويتوقع البنك انتعاشا قويا في الطلب على النفط هذا الصيف، مما يتطلب مليوني برميل إضافيين يوميا من إنتاج “أوبك+” بدءا من يوليو المقبل إلى أكتوبر المقبل.

