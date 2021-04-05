الرقابة على الأغذية والأدوية ينفي ايقافه شحنة لقاح كورونا..ويوضح التفاصيل لصدى

نفى مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية “محمد الزيات” في تصريح لصدى الاقتصادية الأخبار المتداولة حول أخبار إيقاف شحنة لقاح كورونا مؤكداً أنها عارية عن الصحة، ومؤكداً أنه لازالت الإجراءات الرقابية قيد العمل بما يطابق القانون الصحي المعمول به بالبلاد.

وأكد الزيات إن الإجراءات المذكورة بالكتاب الموجه من مدير المركز إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية لكي نتمكن من عملية الكشف عن الشحنة و حتى نتمكن من الإجراءات الرقابية يتطلب أن تكون النشرة التوضيحية مدونة باللغة الإنجليزية طبقاً للقانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 وتسهيلاً للطواقم الطبية عند عملية استخدامه.

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