ديوان المحاسبة يَدرُس الخطة التشغيلية لمهام الرقابة

استعرض مدير مكتب الخطط والنظم وضمان الجودة والفريق المكلف مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” -الاثنين- الخطة التشغيلية للمهام الرقابية للعام 2021م ، التأمت الجلسة بحضور بحضور الوكيل ومديري الإدارات العامة والمكاتب الفنية.

تضمنت الخطة دليل الاجراءات الذي حدد مراحل وضوابط التنفيذ، إضافةً إلى كافة المهام الرقابية المستهدف تنفيذها خلال العام 2021 م مصنفة الجهات الخاضعة على المستويين “القطاعي والمحلي” وموضحة فرق المراجعة المكلفة، علاوةً على مهام رقابة الأداء والالتزام المستهدفة والتي سيتم ربطها بمنظومة المهام الرقابية التي ستمكن من المتابعة والتقييم وتحقيق مستوى جودة مقبول.

كما تم التطرق إلى مراجعة الجدول الزمني للمراحل المتبقية الخاصة باستكمال التقرير السنوي للعام 2020م-وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية لديوان المحاسبة.

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