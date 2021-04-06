درنة | وزارة السياحة والصناعات التقليدية تبحث تنشيط حركة السياحة بدرنة

درنة 06 أبريل 2021 (وال)- عقد المفوض من وزارة السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية طارق الفاخري، اجتماعًا مع عميد بلدية درنة المستشار منعم الغيثي، ومدير عام منظمة شتلة البيئية أبريك العبيدي، وأعضاء من رابطة شباب درنة.

وقال مراسل وكالة الأنباء الليبية، إنه تم خلال الاجتماع طرح ومناقشة العديد من الأفكار، لتنظيم عدد من الأنشطة والفعّاليات في المقاصد السياحية المختلفة، ووضع خطط سياحية تخطو نحو الاهتمام بمواقع الجذب السياحي، وتنمية الروح الوطنية، ودعم التقارب المجتمعي.

وأضاف المراسل أن الاجتماع جاء استكمالا لخطة وزارة السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية، ضمن سُبل التعاون والشراكة المجتمعية ودراسة الآلية والكيفية لإنجاح خطط التنشيط السياحي بالبلدية، ورؤية الوزارة لإرساء السلام وتوظيف التراث الثقافي في تنمية الروح الوطنية.

وأشار المراسل إلى أنه تم مناقشة الآراء المختلفة حول المجهودات التي تقوم بها وزارة السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة، من أجل توحيد الجهود ولتنشيط حركة السياحة المحلية. (وال- درنة) أ ف/ ر ت

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